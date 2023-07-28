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Митякин Козьма Петрович

Место рождения

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

30.10.1902 ст.

Дата смерти

22.10.1903 ст.

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
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Место
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Рождение
30.10.1902 ст.

Отец: Митякин Петр Павлович

Мать: Евфимия Васильевна

Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Имя в Метрической книге КОСЬМА Села Большого Азяся крестьянин Петр Павлов Митякин и жена его Евфимия Васильева , православные
Крещение
30.10.1902 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Восприемники: Села Большого Азяся крестьянин Николай Львов Тезякин? и того же села крестьянка Анна Васильева Макушева
Смерть
22.10.1903 ст.
Большой Азясь, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Умер от кори