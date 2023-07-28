Митякин Козьма Петрович
Место рождения
Дата рождения30.10.1902 ст.
Дата смерти22.10.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
30.10.1902 ст.
Отец: Митякин Петр Павлович
Мать: Евфимия Васильевна
Имя в Метрической книге КОСЬМА Села Большого Азяся крестьянин Петр Павлов Митякин и жена его Евфимия Васильева , православные
Крещение
30.10.1902 ст.
Восприемники: Села Большого Азяся крестьянин Николай Львов Тезякин? и того же села крестьянка Анна Васильева Макушева
Смерть
22.10.1903 ст.
Умер от кори