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Фомин Иван Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фомин Тимофей Екимович

Мать: Фомина Дария Кдементьевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Харитонова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фомин Лаврен Иванович

Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Ульяна Петровна

Смерть
Неизвестно
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