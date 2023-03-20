Фомин Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фомин Тимофей Екимович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Харитонова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Фомина Ульяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Ульяна Петровна
Смерть
Неизвестно