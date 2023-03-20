Фомина Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Харитонова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно