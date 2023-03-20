Фомина Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Ульяна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Харитонова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фомин Лаврен Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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