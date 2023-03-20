Харитонова (Фомина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Фомина) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Фомин Иван Тимофеевич

Мать: Фомина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Харитонов Иван Филлипович

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Фавста Филлиповна

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Параскева Филлиповна

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Харитонов Иосиф Филлипович

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Осип Филлипович

Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Филипп Александрович

Смерть
Неизвестно