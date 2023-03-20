Харитонова (Фомина) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Фомин Иван Тимофеевич
Мать: Фомина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Харитонов Иван Филлипович
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Фавста Филлиповна
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Параскева Филлиповна
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Харитонов Иосиф Филлипович
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харитонов Осип Филлипович
Отец ребёнка: Харитонов Филипп Александрович
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно