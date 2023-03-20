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Фомин Лаврен Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Фомин Иван Тимофеевич

Мать: Фомина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Александра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Параскева Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Фомин Василий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Фомин Прокопий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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