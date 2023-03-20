Фомин Лаврен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Фомин Иван Тимофеевич
Мать: Фомина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Александра Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Параскева Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Фомин Василий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Фомин Прокопий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фомина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно