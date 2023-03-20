Фомина Дария Кдементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина Дария Кдементьевна

Фомина Дария Кдементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Фомин Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович

1841
Рождение ребёнка
1830

Сын: Фомин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фомин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фомин Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Фомин Максим Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Фомин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Тимофей Екимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close