Фомина Дария Кдементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович
1841
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Фомин Тимофей Екимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно