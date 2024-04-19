Золото Трандафил Ставрильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1766
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Около 1766
Отец: Золото Ставриль
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54.
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Золото Ставриль Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Золото Федор Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Золото Косьма Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1822г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Василиса Трандафиловна
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1816г.лист-57об,58,зап-92,ГАДО,Ф 12-2-92,кадр-92
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Золото Георгий Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Золото Юрий Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Золото Ефим Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Реви.сказка 1811г.лист-28,зап-53.,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Золото Василий Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Золото Николай Трандафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38кадр-54.
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Золото Кирилл Траддафилович
Мать ребёнка: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревиз.сказка 1816г.лист-57об,58,зап.-92,ГАДО,Ф - 12-2-92,кадр-94
Смерть
1834
Каракуба Новая, p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.