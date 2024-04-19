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Золото Трандафил Ставрильевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Золото Ставриль

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54.
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Золото Ставриль Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Золото Федор Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Золото Косьма Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1822г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Василиса Трандафиловна

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1816г.лист-57об,58,зап-92,ГАДО,Ф 12-2-92,кадр-92
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Золото Георгий Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Золото Юрий Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Золото Ефим Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Реви.сказка 1811г.лист-28,зап-53.,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Золото Василий Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Золото Николай Трандафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38кадр-54.
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Золото Кирилл Траддафилович

Мать ребёнка: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревиз.сказка 1816г.лист-57об,58,зап.-92,ГАДО,Ф - 12-2-92,кадр-94
Смерть
1834
Каракуба Новая, p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97.
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