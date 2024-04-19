Золото Ефим Трандафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Золото Трандафил Ставрильевич
Мать: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Реви.сказка 1811г.лист-28,зап-53.,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
1833
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
1837
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба