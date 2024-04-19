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Золото Ефим Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Реви.сказка 1811г.лист-28,зап-53.,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
1833

Сын: Золото Василий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
1837
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
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