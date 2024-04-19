Золото Кириакия
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Золото Ставриль Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Золото Федор Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Золото Косьма Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1822г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Василиса Трандафиловна
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1816г.лист-57об,58,зап-92,ГАДО,Ф 12-2-92,кадр-92
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Золото Георгий Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Золото Юрий Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Золото Ефим Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Реви.сказка 1811г.лист-28,зап-53.,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Золото Василий Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Золото Николай Трандафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38кадр-54.
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Золото Кирилл Траддафилович
Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревиз.сказка 1816г.лист-57об,58,зап.-92,ГАДО,Ф - 12-2-92,кадр-94
Смерть
Неизвестно