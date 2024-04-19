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Золото Кириакия

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Золото Ставриль Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Золото Федор Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Золото Косьма Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1822г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Василиса Трандафиловна

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1816г.лист-57об,58,зап-92,ГАДО,Ф 12-2-92,кадр-92
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Золото Георгий Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Золото Юрий Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Золото Ефим Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Реви.сказка 1811г.лист-28,зап-53.,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Золото Василий Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Золото Николай Трандафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38кадр-54.
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Золото Кирилл Траддафилович

Отец ребёнка: Золото Трандафил Ставрильевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревиз.сказка 1816г.лист-57об,58,зап.-92,ГАДО,Ф - 12-2-92,кадр-94
Смерть
Неизвестно
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