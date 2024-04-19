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Золото Кирилл Траддафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1813

Отец: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревиз.сказка 1816г.лист-57об,58,зап.-92,ГАДО,Ф - 12-2-92,кадр-94
Смерть
1842
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
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