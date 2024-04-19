Золото Кирилл Траддафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Золото Трандафил Ставрильевич
Мать: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревиз.сказка 1816г.лист-57об,58,зап.-92,ГАДО,Ф - 12-2-92,кадр-94
Смерть
1842
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба