Золото Николай Трандафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Золото Трандафил Ставрильевич
Мать: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38кадр-54.
Смерть
1846
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба