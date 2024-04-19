Золото Николай Трандафилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото Николай Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1808

Отец: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1811г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38кадр-54.
Смерть
1846
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
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