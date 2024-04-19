Золото Косьма Трандафилович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Золото Трандафил Ставрильевич
Мать: Золото Кириакия
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1822г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Смерть
Неизвестно