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Золото Косьма Трандафилович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Золото Трандафил Ставрильевич

Мать: Золото Кириакия

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Ревизская сказка 1822г.лист-28,зап.-53,ГАДО,Ф - 12-2-38,кадр-54
Смерть
Неизвестно
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