Шевченко Степан
Место рождения
Дата рождения30.07.1864
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1864
Отец: Шевченко Григорий
Мать: Шевченко Татьяна
Бракосочетание
01.11.1887
Жена: Шевченко Марфа
Села Приволья временно отпускной рядовой солдат Степан Григорьев сын Шевченко, православного вероисповедания, первым браком, 23 года, и деревни Петровки крестьянка Марфа Федорова дочь Мелащенко(ва), п... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1889
Сын: Шевченко Андрей
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
23.08.1893
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
08.08.1895
Сын: Шевченко Григорий
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
20.05.1897
Дочь: Тимошенко Елена
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
27.10.1898
Сын: Шевченко Нестор
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Шевченко Николай
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
27.08.1900
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
17.11.1901
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
27.12.1903
Сын: Шевченко Василий
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
20.12.1906
Дочь: Мелания
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шевченко Фёдор
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Пишпек, Фрунзенская обл., Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Екатерина
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русяева Мария
Мать ребёнка: Шевченко Марфа
Смерть
Около 1960
Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия