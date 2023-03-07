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Шевченко Степан

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Место рождения

Приволье

Дата рождения

30.07.1864

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1864

Отец: Шевченко Григорий

Мать: Шевченко Татьяна

Бракосочетание
01.11.1887

Жена: Шевченко Марфа

Села Приволья временно отпускной рядовой солдат Степан Григорьев сын Шевченко, православного вероисповедания, первым браком, 23 года, и деревни Петровки крестьянка Марфа Федорова дочь Мелащенко(ва), п... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1889

Сын: Шевченко Андрей

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
23.08.1893

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Шевченко Григорий

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
20.05.1897

Дочь: Тимошенко Елена

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
27.10.1898

Сын: Шевченко Нестор

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Шевченко Николай

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
27.08.1900

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Шевченко Василий

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
20.12.1906

Дочь: Мелания

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шевченко Фёдор

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Пишпек, Фрунзенская обл., Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Екатерина

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русяева Мария

Мать ребёнка: Шевченко Марфа

Смерть
Около 1960
Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
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