Шевченко Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Григорий

Место рождения

Приволье

Дата рождения

1835

Дата смерти

02.05.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1855

Жена: Шевченко Татьяна

Рождение ребёнка
30.07.1864

Сын: Шевченко Степан

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

Смерть
02.05.1900
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Архангело-Михайловская церковь, с. Приволье, Прелестенская волость, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя (Приволье, Славянский район, Донецкая область, Украина)
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