Шевченко Григорий
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти02.05.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1855
Жена: Шевченко Татьяна
Рождение ребёнка
30.07.1864
Сын: Шевченко Степан
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
Смерть
02.05.1900
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Архангело-Михайловская церковь, с. Приволье, Прелестенская волость, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя (Приволье, Славянский район, Донецкая область, Украина)