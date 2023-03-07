Шевченко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Андрей

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Место рождения

Приволье

Дата рождения

14.08.1889

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889

Отец: Шевченко Степан

Мать: Шевченко Марфа

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