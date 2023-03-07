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Шевченко Андрей
Шевченко Андрей
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Место рождения
Приволье
Дата рождения
14.08.1889
Пол
Мужской
Отец
Шевченко Степан
1864 г.р.
Мать
Шевченко (Мелащенко) Марфа
1869 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1889
Отец:
Шевченко Степан
Мать:
Шевченко Марфа
Приволье
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