Шевченко (Мелащенко) Марфа
Место рождения
Дата рождения02.07.1869
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Melashenko Feodor
Мать: Melashenko Avdokia
Муж: Шевченко Степан
Сын: Шевченко Андрей
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Сын: Шевченко Григорий
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Тимошенко Елена
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Сын: Шевченко Нестор
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Сын: Шевченко Николай
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Сын: Шевченко Василий
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Мелания
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Сын: Шевченко Фёдор
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Куликова Екатерина
Отец ребёнка: Шевченко Степан
Дочь: Русяева Мария
Отец ребёнка: Шевченко Степан