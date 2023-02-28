Шевченко (Мелащенко) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Мелащенко) Марфа

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Место рождения

Майдан

Дата рождения

02.07.1869

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1869

Отец: Melashenko Feodor

Мать: Melashenko Avdokia

Бракосочетание
01.11.1887

Муж: Шевченко Степан

Села Приволья временно отпускной рядовой солдат Степан Григорьев сын Шевченко, православного вероисповедания, первым браком, 23 года, и деревни Петровки крестьянка Марфа Федорова дочь Мелащенко(ва), п... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1889

Сын: Шевченко Андрей

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
23.08.1893

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
08.08.1895

Сын: Шевченко Григорий

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
20.05.1897

Дочь: Тимошенко Елена

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
27.10.1898

Сын: Шевченко Нестор

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Шевченко Николай

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
27.08.1900

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
17.11.1901

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Шевченко Василий

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
20.12.1906

Дочь: Мелания

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шевченко Фёдор

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Пишпек, Фрунзенская обл., Киргизская ССР
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Екатерина

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русяева Мария

Отец ребёнка: Шевченко Степан

Смерть
Около 1955
Белый Пикет, Быстровка, Кемин, Киргизия
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