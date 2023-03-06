(Шевченко) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шевченко) Татьяна

(Шевченко) Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1914

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Шевченко Степан

Мать: Шевченко Марфа

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close