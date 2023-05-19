Шевченко Григорий
Место рождения
Дата рождения08.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.08.1895
Архангело-Михайловская церковь, Привілля, Славянский район, Донецкая область, Украина
Рождение
08.08.1895
Отец: Шевченко Степан
Мать: Шевченко Марфа
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Полупанова ?
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зинковская Зоя
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Василий
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Николай
Мать ребёнка: Шевченко Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевченко Татьяна