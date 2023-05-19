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Шевченко Григорий

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Место рождения

Приволье

Дата рождения

08.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.08.1895
Архангело-Михайловская церковь, Привілля, Славянский район, Донецкая область, Украина
Рождение
08.08.1895

Отец: Шевченко Степан

Мать: Шевченко Марфа

Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Полупанова ?

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зинковская Зоя

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Василий

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Николай

Мать ребёнка: Шевченко Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Татьяна

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