Амбросовский Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амбросовская) Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Амбросовская (Кац) Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Амбросовская) Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Амбросовская (Кац) Елена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1978
Сын: Амбросовский Юрий Викторович
Мать ребёнка: Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна
Рождение ребёнка
18.04.1987
Дочь: (Амбросовская) Надежда Викторовна
Мать ребёнка: Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна