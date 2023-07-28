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Амбросовский Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1953

Отец: Амбросовский Михаил Фотиевич

Мать: (Яковлева) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амбросовская) Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Амбросовская (Кац) Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Амбросовская) Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Амбросовская (Кац) Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амбросовская (Кац) Елена Борисовна

Развод
Неизвестно

Жена: Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Амбросовский Юрий Викторович

Мать ребёнка: Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна

Рождение ребёнка
18.04.1987

Дочь: (Амбросовская) Надежда Викторовна

Мать ребёнка: Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна

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