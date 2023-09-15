Амбросовская (Кац) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбросовская (Кац) Елена Борисовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1972

Отец: Кац Борис

Мать: Швидкая Галина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Викторовна

Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбросовский Виктор Михайлович

Место жительства
Неизвестно
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