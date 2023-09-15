Амбросовская (Кац) Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1972
Отец: Кац Борис
Мать: Швидкая Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Викторовна
Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно