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Амбросовский Юрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1978

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1978

Отец: Амбросовский Виктор Михайлович

Мать: Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.2011

Жена: Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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