Амбросовский Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1978
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
29.01.2011
Рождение ребёнка
21.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна