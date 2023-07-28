Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1955

Отец: Дворкин Давид Моисеевич

Мать: Дворкина Надежда Спиридоновна

Рождение ребёнка
23.03.1978

Сын: Амбросовский Юрий Викторович

Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1987

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Амбросовский Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбросовский Виктор Михайлович

Место жительства
Неизвестно