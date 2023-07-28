Амбросовский (Дворкина) Ирина Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1955
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1955
Рождение ребёнка
23.03.1978
Сын: Амбросовский Юрий Викторович
Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1987
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Амбросовский Виктор Михайлович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно