Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

20.01.1991

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1991

Отец: Комков Дмитрий

Мать: Комкова Наталья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
С 01.09.2008 по 26.06.2014
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
высшее | магистр
Бракосочетание
29.01.2011

Муж: Амбросовский Юрий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.03.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амбросовский Юрий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амбросовский Юрий Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
АО "НТЦ ЕЭС"
Энергетика | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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