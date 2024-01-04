Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1991
Отец: Комков Дмитрий
Мать: Комкова Наталья
Образование
С 01.09.2008 по 26.06.2014
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
высшее | магистр
Бракосочетание
29.01.2011
Рождение ребёнка
21.03.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амбросовский Юрий Викторович
Рождение ребёнка
03.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амбросовский Юрий Викторович
Работа или профессия
Неизвестно
АО "НТЦ ЕЭС"
Энергетика | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно