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Комков Дмитрий

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1964

Отец: Комков Валентин

Мать: Комков (Варягина) Людмила

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.1990

Жена: Комкова (Бабич) Наталья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.01.1991

Дочь: Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Комкова (Бабич) Наталья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.03.1994

Дочь: (Комкова) Ольга

Мать ребёнка: Комкова (Бабич) Наталья

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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