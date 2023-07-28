Комков Дмитрий
Место рождения
Дата рождения06.09.1964
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1964
Отец: Комков Валентин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.04.1990
Жена: Комкова (Бабич) Наталья
Рождение ребёнка
20.01.1991
Дочь: Амбросовская (Комкова) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Комкова (Бабич) Наталья
Рождение ребёнка
03.03.1994
Дочь: (Комкова) Ольга
Мать ребёнка: Комкова (Бабич) Наталья