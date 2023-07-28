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(Амбросовская) Анастасия Викторовна
(Амбросовская) Анастасия Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Амбросовский Виктор Михайлович
1953 г.р.
Мать
Амбросовская (Кац) Елена Борисовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Амбросовский Виктор Михайлович
Мать:
Амбросовская Елена Борисовна
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