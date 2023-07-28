(Яковлева) Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Яковлева Алексей
Рождение ребёнка
24.07.1953
Сын: Амбросовский Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Амбросовский Михаил Фотиевич
Рождение ребёнка
27.05.1955
Дочь: Прозоровская Елена
Отец ребёнка: Амбросовский Михаил Фотиевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2005