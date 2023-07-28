(Яковлева) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яковлева) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Яковлева Алексей

Мать: Бобышкова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
24.07.1953

Сын: Амбросовский Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Амбросовский Михаил Фотиевич

Рождение ребёнка
27.05.1955

Дочь: Прозоровская Елена

Отец ребёнка: Амбросовский Михаил Фотиевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
2005