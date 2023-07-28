Яковлева Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Яков

Мать: Яковлев ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Бобышкова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Бобышкова Надежда Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Бобышкова Надежда Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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