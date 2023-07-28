Яковлева Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Яков
Мать: Яковлев ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Бобышкова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Бобышкова Надежда Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бобышкова Надежда Сергеевна
Смерть
Неизвестно