Прозоровская (Амбросовская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прозоровская (Амбросовская) Елена

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

27.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1955

Отец: Амбросовский Михаил Фотиевич

Мать: (Яковлева) Надежда Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Муж: Прозоровский Сергей Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прозоровский Сергей Тихонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1977

Дочь: Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга

Отец ребёнка: Прозоровский Сергей Тихонович

Рождение ребёнка
01.02.1981

Дочь: Прозоровская (Прозоровская) Екатерина

Отец ребёнка: Прозоровский Сергей Тихонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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