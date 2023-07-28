Прозоровская (Амбросовская) Елена
Место рождения
Дата рождения27.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1955
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1977
Дочь: Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга
Отец ребёнка: Прозоровский Сергей Тихонович
Рождение ребёнка
01.02.1981
Дочь: Прозоровская (Прозоровская) Екатерина
Отец ребёнка: Прозоровский Сергей Тихонович