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Прозоровский Сергей Тихонович

Место рождения

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Дата рождения

20.04.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955

Отец: Prozorovsky Tikhon Ivanovich

Мать: Prozorovskaja Miliza Nikolaevna

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.07.1977

Дочь: Дольдер-Прозоровская Ольга

Мать ребёнка: Прозоровская Елена

Рождение ребёнка
01.02.1981

Дочь: Прозоровская Екатерина

Мать ребёнка: Прозоровская Елена

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.07.1992

Сын: Prozorovsky Igor Sergeevitch

Мать ребёнка: Prozorovskaya Tamara

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Prozorovskaya Tamara

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Жена: Прозоровская Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прозоровская Елена

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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