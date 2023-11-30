Прозоровский Сергей Тихонович
Место рождения
Дата рождения20.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1955
Рождение ребёнка
22.07.1977
Дочь: Дольдер-Прозоровская Ольга
Мать ребёнка: Прозоровская Елена
Рождение ребёнка
01.02.1981
Дочь: Прозоровская Екатерина
Мать ребёнка: Прозоровская Елена
Рождение ребёнка
13.07.1992
Сын: Prozorovsky Igor Sergeevitch
Мать ребёнка: Prozorovskaya Tamara
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Prozorovskaya Tamara
Развод
Неизвестно
Жена: Прозоровская Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прозоровская Елена