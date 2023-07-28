Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1977

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1965 г.р.
1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1977

Отец: Прозоровский Сергей Тихонович

Мать: Прозоровская (Амбросовская) Елена

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.06.2005

Муж: Kracun Lazar

Рождение ребёнка
01.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dolder Tom

Развод
2010

Муж: Kracun Lazar

Рождение ребёнка
28.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Dolder Tom

Бракосочетание
01.03.2014

Муж: Dolder Tom

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