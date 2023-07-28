Dolder Tom — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDolder Tom

Dolder Tom

Место рождения

Bern

Дата рождения

29.09.1980

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1980

Отец: Dolder Fritz

Мать: Dolder Hansen (Hansen) Gerda

Развод
Неизвестно

Жена: (Stefanova) Mina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Stefanova) Mina

Рождение ребёнка
12.05.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Stefanova) Mina

Рождение ребёнка
01.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга

Рождение ребёнка
28.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга

Бракосочетание
01.03.2014

Жена: Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.