Dolder Tom
Место рожденияBern
Дата рождения29.09.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1980
Отец: Dolder Fritz
Развод
Неизвестно
Жена: (Stefanova) Mina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Stefanova) Mina
Рождение ребёнка
12.05.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Stefanova) Mina
Рождение ребёнка
01.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга
Рождение ребёнка
28.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дольдер-Прозоровская (Прозоровская) Ольга
Бракосочетание
01.03.2014