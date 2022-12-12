Гончаренко Павел Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1899 ст.
Дата смерти28.06.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1899 ст.
В справке указано 29 февраля
Военная служба
С ?.08.1918 по ?.09.1919
Писарь при штабе дивизии в Белой армии
Бракосочетание
Между 1920 и 1925
Рождение ребёнка
24.02.1925
Сын: Гончаренко Валерий Павлович
Мать ребёнка: Юлаева Клавдия Николаевна
Работа или профессия
15.02.1928
Заведующий школой 2й ст.(средняя школа) Губернский отдел народного образования
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Катканова Светлана Павловна
Мать ребёнка: Юлаева Клавдия Николаевна
Работа или профессия
01.05.1929
Преподаватель географии Школы второй ступени №2
Место жительства
До 1950
Место жительства
С 1963 по 28.06.1973
ул. Педагогическая д 1 кв 1
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель | Железнодорожный техникум
Смерть
28.06.1973
Огнестрельное ранение черепа с повреждением вещества головного мозга