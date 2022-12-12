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Гончаренко Павел Евстафиевич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

28.02.1899 ст.

Дата смерти

28.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1899 ст.

Отец: Гончаренко Евстафий Минаевич

Мать: Гарина Мария Васильевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
В справке указано 29 февраля
Военная служба
С ?.08.1918 по ?.09.1919
Писарь при штабе дивизии в Белой армии
Бракосочетание
Между 1920 и 1925

Жена: Юлаева Клавдия Николаевна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
24.02.1925

Сын: Гончаренко Валерий Павлович

Мать ребёнка: Юлаева Клавдия Николаевна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Работа или профессия
15.02.1928
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Заведующий школой 2й ст.(средняя школа) Губернский отдел народного образования
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Катканова Светлана Павловна

Мать ребёнка: Юлаева Клавдия Николаевна

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Работа или профессия
01.05.1929
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Преподаватель географии Школы второй ступени №2
Место жительства
До 1950
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Место жительства
С 1963 по 28.06.1973
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ул. Педагогическая д 1 кв 1
Работа или профессия
Неизвестно
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Преподаватель | Железнодорожный техникум
Смерть
28.06.1973
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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