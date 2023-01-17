Юлаева Клавдия Николаевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1901
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1901
Крещение
14.10.1901
Восприемники: Учитель Мергеневской войсковой школы Александр Васильевич Найденов и жена священника Горячинской церкви Елизавета Александровна Шальнова Совершали таинство крещения: Священник Шальнов с... Показать все
Бракосочетание
Между 1920 и 1925
Рождение ребёнка
24.02.1925
Сын: Гончаренко Валерий Павлович
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Евстафиевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Катканова Светлана Павловна
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Евстафиевич
Работа или профессия
С 1929
Преподаватель Преподаватель школа №42 в 1940
Место жительства
С 1963 по 1973
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1975
Смерть
1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно