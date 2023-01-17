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Юлаева Клавдия Николаевна

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Место рождения

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

09.10.1901

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1901

Отец: Юлаев Николай Иванович

Мать: Найденова Августа Васильевна

Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
14.10.1901
Мойылды, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Восприемники: Учитель Мергеневской войсковой школы Александр Васильевич Найденов и жена священника Горячинской церкви Елизавета Александровна Шальнова Совершали таинство крещения: Священник Шальнов с... Показать все
Бракосочетание
Между 1920 и 1925

Муж: Гончаренко Павел Евстафиевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
24.02.1925

Сын: Гончаренко Валерий Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Евстафиевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Катканова Светлана Павловна

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Евстафиевич

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Работа или профессия
С 1929
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Преподаватель Преподаватель школа №42 в 1940
Место жительства
С 1963 по 1973
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1975
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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