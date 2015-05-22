Гончаренко Валерий Павлович
Место рождения
Дата рождения24.02.1925
Дата смерти22.05.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1925
Военная служба
С ?.02.1943 по ?.03.1949
Призван Актюбинским РВК, Актюбинская область Участвовал в боях на 3м Украинском фронте с 13 марта 1945 года
Место жительства
По 1943
ул. Московская, д 35
Вступление в партию
?.03.1944
Кандидат в члены партии
Образование
27.06.1949
Экстерн экзамена на аттестат зрелости Средняя школа №44 ст. Актюбинск, Оренбурской железной дороги
Образование
С 1949 по 21.06.1954
Инженер-механик | Технология машиностроения Саратовский автомобильно-дорожный институт имени В.М. Молотова
Образование
1953
Механик по ремонту и эксплуатации дорожных машин ВУС-3803 Военная подготовка при Саратовском Автодорожном институте
Рождение ребёнка
14.06.1954
Дочь: Павлова Елена
Мать ребёнка: Гончаренко Лидия Петровна
Работа или профессия
С 28.07.1954 по 24.11.1954
Старший инженер технолог цеха №1 | Коломенский завод текстильного машиностроения
Работа или профессия
С 24.11.1954 по 02.04.1956
и.о. старшего технолога цеха №5 | Коломенский завод текстильного машиностроения
Работа или профессия
С 02.04.1956 по 25.10.1957
и.о. старшего мастера цеха №5 | Коломенский завод текстильного машиностроения
Работа или профессия
С 25.10.1957 по 23.07.1958
Старший мастер цеха №5 | Коломенский завод текстильного машиностроения
Работа или профессия
С 02.08.1958 по 01.07.1959
Старший инженер технолог | Завод №456
Работа или профессия
С 01.07.1959 по 02.01.1967
Старший инженер технолог цеха №2 | Завод №456
Работа или профессия
С 01.07.1960 по 01.10.1960
ВРИО начальника техбюро цеха №2 | Завод №456
Развод
19.10.1966
Работа или профессия
С 01.02.1967 по 15.11.1975
Старший инженер технолог цеха №2 | Завод Энергетического Машиностроения
Бракосочетание
12.06.1967
Дворец Бракосочетания, г. Химки,
Рождение ребёнка
15.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончаренко Капитолина Пименовна
Россия
Рождение ребёнка
15.06.1968
Сын: Гончаренко Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Гончаренко Капитолина Пименовна
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 15.11.1975 по 01.09.1978
Инженер-технолог 2й категории цех №222 | Завод Энергетического Машиностроения
Работа или профессия
С 01.09.1978 по 18.10.2006
Инженер-технолог 1й категории цех №222 | Завод Энергетического Машиностроения (НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко)
Место жительства
По 22.05.2015
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2015
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: Отек головного мозга, ишемический инсульт
Похороны
Неизвестно
Новосходненское кладбище