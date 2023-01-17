Гарина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гарин Василий Прокопиевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гончаренко Нина Евстафиевна
Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич
Рождение ребёнка
28.02.1899 ст.
Сын: Гончаренко Павел Евстафиевич
Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
В справке указано 29 февраля
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Казакова Вера Евстафиевна
Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич
Николаевка Первая, Харківська область
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Рудавинская(Рудаевская) волость.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Пётр Евстафиевич
Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Иван Евстафиевич
Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич
Смерть
Неизвестно