Гарина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГарина Мария Васильевна

Гарина Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарин Василий Прокопиевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гончаренко Нина Евстафиевна

Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич

Рождение ребёнка
28.02.1899 ст.

Сын: Гончаренко Павел Евстафиевич

Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
В справке указано 29 февраля
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Казакова Вера Евстафиевна

Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич

Николаевка Первая, Харківська область
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Рудавинская(Рудаевская) волость.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Пётр Евстафиевич

Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Евстафий Минаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Иван Евстафиевич

Отец ребёнка: Гончаренко Евстафий Минаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close