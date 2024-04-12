Тарасенко Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Тарасенко Иван
Мать: Тарасенко Ульяна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Тарасенко Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенко Анна Кузмовна
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тарасенко Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Тарасенко Анна Кузмовна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Тарасенко Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Тарасенко Анна Кузмовна
Смерть
Неизвестно