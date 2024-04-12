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Тарасенко Григорий Иванович

Место рождения

Губское, Полтавська область

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Тарасенко Иван

Мать: Тарасенко Ульяна

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Тарасенко Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенко Анна Кузмовна

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тарасенко Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Тарасенко Анна Кузмовна

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Тарасенко Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Тарасенко Анна Кузмовна

Губское, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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