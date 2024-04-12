Тарасенко Анна Кузмовна
Место рождения
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Рождение ребёнка
1733
Сын: Тарасенко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тарасенко Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Тарасенко Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно