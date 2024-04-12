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Тарасенко Анна Кузмовна

Место рождения

Губское, Полтавська область

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Тарасенко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Иванович

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тарасенко Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Иванович

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Тарасенко Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Тарасенко Григорий Иванович

Губское, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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