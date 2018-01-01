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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год Показать все
• Ревизская Сказка Екатериновского куреня за 1811 год Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2798Губское, с. вл. и казач.при рч. Ольшане.151238818820Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
623. Рубское, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ольшане, дворов 291, жителей 1600, церковь православная, питейный дом, 50 ветряных мельниц
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Губское селоГубское козаков, государстенных крестьян и крестьян собственников115
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18714Губськеселор-н Лубенськийсільрада Тарандинцівська