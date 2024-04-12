Тарасенко Ульяна
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Рождение ребёнка
1703
Сын: Тарасенко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Тарасенко Иван
Рождение ребёнка
1714
Сын: Тарасенко Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Тарасенко Иван
Рождение ребёнка
1718
Сын: Тарасенко Нестор Иванович
Отец ребёнка: Тарасенко Иван
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Тарасенко Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Тарасенко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубенко Трофим
Смерть
Неизвестно