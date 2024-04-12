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Тарасенко Ульяна

Место рождения

Губское, Полтавська область

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Тарасенко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Тарасенко Иван

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Тарасенко Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Тарасенко Иван

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Тарасенко Нестор Иванович

Отец ребёнка: Тарасенко Иван

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Тарасенко Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Тарасенко Иван

Губское, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубенко Трофим

Смерть
Неизвестно
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