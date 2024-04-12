Тарасенко Иван
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиДо 1757
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Рождение ребёнка
1703
Сын: Тарасенко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Тарасенко Лукьян Иванович
Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Тарасенко Нестор Иванович
Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Тарасенко Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна
Смерть
До 1757