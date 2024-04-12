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Тарасенко Иван

Место рождения

Губское, Полтавська область

Дата рождения

1680

Дата смерти

До 1757

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Тарасенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Тарасенко Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Тарасенко Нестор Иванович

Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна

Губское, Полтавська область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Тарасенко Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Тарасенко Ульяна

Губское, Полтавська область
Смерть
До 1757
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