Горшенина (Фомина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Фомина) Анна

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.01.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1849

Отец: Фоминъ Тимофей

Мать: Варвара

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1869

Муж: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
01.11.1869

Сын: Горшенинъ Елпидифоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Васса ??

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
12.04.1872

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1874

Дочь: Малафеева Дарья

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ефимия

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
1885

Сын: Горшенинъ Федоръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Горшенинъ Савелий Петровъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенинъ Яковъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ

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