Горшенина (Фомина) Анна
Место рождения
Дата рождения27.01.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1849
Отец: Фоминъ Тимофей
Мать: Варвара
Бракосочетание
10.02.1869
Муж: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.11.1869
Сын: Горшенинъ Елпидифоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Васса ??
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
12.04.1872
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
17.03.1874
Дочь: Малафеева Дарья
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ефимия
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Горшенинъ Федоръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Горшенинъ Савелий Петровъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенинъ Яковъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Петръ