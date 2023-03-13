(Денисова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Фадеевъ Денисъ
Мать: Денисова Татьяна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фоминъ Трофимъ
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Рождение ребёнка
02.07.1833
Сын: Фоминъ Филиппъ
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Антипина Марѳа
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Рождение ребёнка
25.12.1836
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Рождение ребёнка
11.05.1838
Сын: Фоминъ Федоръ
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Рождение ребёнка
21.09.1840
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Рождение ребёнка
03.02.1844
Дочь: Новикова Агафья
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Рождение ребёнка
27.01.1849
Дочь: Горшенина Анна
Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фоминъ Тимофей