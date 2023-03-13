(Денисова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Денисова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Фадеевъ Денисъ

Мать: Денисова Татьяна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Фоминъ Трофимъ

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1833

Сын: Фоминъ Филиппъ

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Антипина Марѳа

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Рождение ребёнка
25.12.1836

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1838

Сын: Фоминъ Федоръ

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1840

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1844

Дочь: Новикова Агафья

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1849

Дочь: Горшенина Анна

Отец ребёнка: Фоминъ Тимофей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминъ Тимофей

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