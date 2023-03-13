Антипина (Фомина) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Фомина) Марѳа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Фоминъ Тимофей

Мать: Варвара

Бракосочетание
22.07.1856

Муж: Антипинъ Николай

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1857

Сын: Антипинъ Захаръ

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1859

Сын: Антипинъ Алексей

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1860

Дочь: Крыгина Анастасія

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1862

Сын: Антипинъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1864

Сын: Антипинъ Маркелъ

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Антипинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Антипинъ Василій

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Евдокія

Отец ребёнка: Антипинъ Николай

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