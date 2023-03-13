Антипина (Фомина) Марѳа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Фоминъ Тимофей
Мать: Варвара
Бракосочетание
22.07.1856
Муж: Антипинъ Николай
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1857
Сын: Антипинъ Захаръ
Отец ребёнка: Антипинъ Николай
Рождение ребёнка
08.02.1859
Сын: Антипинъ Алексей
Отец ребёнка: Антипинъ Николай
Рождение ребёнка
28.10.1860
Дочь: Крыгина Анастасія
Отец ребёнка: Антипинъ Николай
Рождение ребёнка
01.06.1862
Сын: Антипинъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Антипинъ Николай
Рождение ребёнка
26.03.1864
Сын: Антипинъ Маркелъ
Отец ребёнка: Антипинъ Николай
Рождение ребёнка
1874
Сын: Антипинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Антипинъ Николай
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1877
Сын: Антипинъ Василій
Отец ребёнка: Антипинъ Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Евдокія
Отец ребёнка: Антипинъ Николай