Антипинъ Їоаннъ
Место рождения
Дата рождения1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Антипинъ Николай
Мать: Антипина Марѳа
Бракосочетание
10.01.1893
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896
Сын: Антипинъ Андрей
Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Антипина Марфа
Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова
Рождение ребёнка
1910
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова