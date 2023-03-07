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Антипинъ Їоаннъ

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Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Антипинъ Николай

Мать: Антипина Марѳа

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
10.01.1893

Жена: Антипина Гликерія Семенова

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896

Сын: Антипинъ Андрей

Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Антипина Марфа

Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова

Рождение ребёнка
1910

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Гликерія Семенова

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