(Горшенина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшенина) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Горшенинъ Петръ

Мать: Горшенина Анна

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