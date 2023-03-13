(Горшенина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горшенина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Горшенинъ Петръ

Мать: Горшенина Анна

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