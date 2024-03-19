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Иванова Марья Якимовна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Яким Естифеевич

Мать: Ефимья Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Иванова Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 4л
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Антон Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 4л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Филиппович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Смерть
Неизвестно
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