Иванова Марья Якимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Яким Естифеевич
Мать: Ефимья Федоровна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Иванова Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Филиппович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 4л
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Антон Филиппович
ГАСО, 24-25-330, 4л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Филиппович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Смерть
Неизвестно