Антон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтон Филиппович

Антон Филиппович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Иванов Филипп Иванович

Мать: Иванова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Иванова Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Марья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Марья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 4л
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Иванова Марья Якимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 4л
Смерть
1842
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.