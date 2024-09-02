Антон Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Иванов Филипп Иванович
Мать: Иванова Евдокия Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Марья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Иванова Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Марья Якимовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Марья Якимовна
ГАСО, 24-25-330, 4л
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Иванова Марья Якимовна
ГАСО, 24-25-330, 4л
Смерть
1842