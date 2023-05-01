Иванова Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1732
Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1732
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Короткова Парасковья Филиповна
Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1753
Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна
Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Антон Филиппович
Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно