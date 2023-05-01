Иванова Евдокия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Иванов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Иванов Андрей Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Короткова Парасковья Филиповна

Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Иванов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Серебрякова Лукерья (Гликерия) Филипповна

Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Антон Филиппович

Отец ребёнка: Иванов Филипп Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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