Серебрякова (Иванова) Лукерья (Гликерия) Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова (Иванова) Лукерья (Гликерия) Филипповна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Иванов Филипп Иванович

Мать: Иванова Евдокия Осиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
Около 1783

Муж: Серебряков Андрей Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Серебрякова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Серебряков Андрей Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Серебрякова Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Серебряков Андрей Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Серебрякова Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Серебряков Андрей Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Смерть
Неизвестно

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