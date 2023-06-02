Серебрякова (Иванова) Лукерья (Гликерия) Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1760
Отец: Иванов Филипп Иванович
Мать: Иванова Евдокия Осиповна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Бракосочетание
Около 1783
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Серебрякова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Серебряков Андрей Григорьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Серебрякова Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Серебряков Андрей Григорьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Серебрякова Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Серебряков Андрей Григорьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 96 лист
Смерть
Неизвестно